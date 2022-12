Volleyball-Regionalliga der Frauen Versöhnlicher Vorrunden-Abschluss für VC Eintracht Geldern

Der Motivationsschub kann nicht schaden. Denn in der Abstiegsrunde, in der acht Mannschaften gleich vier Absteiger in die Oberliga ermitteln, steht der VC Eintracht Geldern gleich einmal mit dem Rücken zur Wand. In der Vorrunde hat das Team gegen die Ligarivalen TV Hörde II, Hildener AT und VTV Freier Grund neun Punkte gesammelt. Mit dieser Bilanz startet die Eintracht als Tabellenfünfter ins Rennen, das am Wochenende, 14. und 15. Januar, beginnt. Wobei sich insgesamt ein Hauen und Stechen um den Klassenerhalt abzeichnet. Die Entscheidung fällt wahrscheinlich erst am letzten Spieltag, der für Samstag, 18. März, angesetzt ist. Als Spitzenreiter startet die SG Werth/Bocholt, die aus der Vorrunden-Gruppe 1 zwölf Zähler mitbringt. Punktgleich dahinter folgen der RSV Borken II, VV Humann Essen und der TV Hörde II (alle elf). Dichtauf hinter der Eintracht folgen der TV Hörde II und der VTV Freier Grund aus dem Siegerland (jeweils acht Punkte). Lediglich der VV Schwerte, der in der Gruppe 1 alle zwölf Spiele verloren hat und nur zwei Punkte mitbringt, dürfte kaum noch Aussichten auf den Klassenerhalt haben. Hierin könnte auch die große Chance der Eintracht liegen, die noch zweimal gegen den krassen Außenseiter antritt, während Borken, Essen und Werth/Bocholt gegen das abgeschlagene Schlusslicht schon fleißig Punkte gesammelt haben.