Abstiegskampf Wochenlange Talfahrt: Union Wetten mit Rücken zur Wand

„Bescheiden.“ Mit diesem Wort bringt Offermanns die aktuelle Stimmungslage der Mannschaft auf den Punkt, die zuvor zuletzt am 18. Spieltag in der Abstiegszone gestanden hatte. „Das hatten wir uns natürlich alles ganz anders vorgestellt“, gibt der Routinier unumwunden zu. „Wir wollten natürlich zu diesem Zeitpunkt der Saison nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Aber das hilft uns jetzt nicht weiter, wir müssen uns der Situation stellen und haben es selbst in der Hand, den Klassenerhalt zu schaffen.“ In den restlichen drei Spielen bekommt es die Union mit Arminia Kapellen, dem TSV Nieukerk und der Reserve der SF Broekhuysen zu tun. „Es mag sich etwas platt anhören. Aber wir haben jetzt drei Endspiele vor der Brust. Gut möglich, dass es am letzten Spieltag in Broek­huysen zum Showdown kommt“, so Offermanns.