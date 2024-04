Tischtennis Union Kevelaer-Wetten für Konkurrenz eine Nummer zu groß

Der Titelgewinn – mit 37:3-Punkten nach 20 Spielen ist die Union das Maß aller Dinge in der Bezirksliga-Gruppe 1 – ist keine große Überraschung. „Nach Platz drei in der Vorsaison wollten wir diesmal unbedingt ganz oben angreifen. Als Konkurrenten hatten wir den TTC Geldern, den TSV Weeze und vielleicht noch eine Überraschungs-Mannschaft auf der Rechnung“, sagt Union-Sportwart Andreas Spiegels, der auch zu den Leistungsträgern der ersten Mannschaft zählt. Die Kevelaerer erwischten mit sechs Siegen in Folge einen Saisonstart nach Maß und sendeten damit gleich einmal ein deutliches Signal an die Konkurrenz. Am siebten Spieltag folgte das mit Spannung erwartete Duell beim TTC Geldern-Veert. Wie bereits erwähnt, gab’s dort den ersten Dämpfer – es sollte sich um den einzigen der gesamten Saison handeln. Zum Abschluss der Hinrunde gab’s noch ein 8:8 beim TSV Weeze. Mit 19:3-Punkten hatte die Union bereits zu diesem Zeitpunkt die Weichen in Richtung Meisterschaft gestellt.