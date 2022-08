Fußball-Niederrheinpokal : Sportfreunden droht das Aus in der ersten Runde

Sportfreunden droht das Aus in der ersten Runde

Spielertrainer Sebastian Clarke steht diesmal nur an der Linie. Foto: Heinz Spütz

Straelen Ein Traumlos sieht anders aus: Landesliga-Neuling tritt beim Bezirksligisten FC Kosova Düsseldorf an, dessen Trainer bereits das Handtuch geworfen hat.

Ein Traumlos sieht sicherlich anders aus. Zweitliga-Rekordspieler Willi Landgraf hatte bei der Ziehung der ersten Runde um den Fußball-Niederrheinpokal bereits sämtliche Dritt-, Regional- und Oberligisten aus der Trommel gefischt, als sich die Kugel mit dem Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Broekhuysen immer noch darin befand. Das Ergebnis: Die Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Clarke tritt am Mittwochabend (19.30 Uhr) beim ambitionierten Bezirksliga-Neuling FC Kosova Düsseldorf an.

Der Landesliga-Neuling musste am vergangenen Sonntag den 5:3-Erfolg im Test gegen den ASV Süchteln teuer bezahlen. Spielertrainer Sebastian Clarke erlitt eine Wadenzerrung und muss im Pokalspiel ebenso passen wie Christoph Elspaß, der mit Knieproblemen vom Feld humpelte. Auch Mittelfeldspieler Maik Weymanns (Leistenbeschwerden), Torjäger Sven van Bühren (Urlaub) und Dennis Belzek (Bänderriss) verpassen das erste Pflichtspiel der neuen Saison.

Beim Gegner, der nach eigenem Bekunden mittelfristig den Sprung in die Oberliga plant, geht es frühzeitig drunter und drüber. Meistermacher Ibo Cöl hat nach zwei Niederlagen zum Saisonstart in der Bezirksliga-Gruppe 1 das Handtuch geworfen. Gegen die SF Broekhuysen dürfte der Sportliche Leiter Tim Daseking an der Linie stehen.