Vereine und Verbände : Sporthaus Geldern intensiviert das Rehasport-Angebot

Geldern / Kreis (RP) Angesichts der erfreulichen Resonanz hat sich das Sportbildungswerk Kleve dazu entschlossen, das Rehabilitationssportangebot im Gelderner „Dein Sporthaus“ noch einmal deutlich zu intensivieren.

Im neuen Jahr starten in den modernen Kursräumen an der Pariser Bahn folgende Kurse:

Rehasport im Bereich Orthopädie und Krebsnachsorge: Bewegungsfähigkeit, Koordination, Kraft und Ausdauer sollen gezielt trainiert werden, so dass ein langfristiger Effekt in Sachen Gesundheit und Wohlbefinden erzielt wird. Die Teilnehmer sollen zu selbstständigem Bewegungstraining motiviert werden. Das Angebot richtet sich speziell an Menschen mit Erkrankungen der Wirbelsäule und des Stütz- und Bewegungsapparates; Haltungsschwächen und Haltungsschäden; Erkrankungen an Hüfte, Knie und Schulter sowie an Patienten in der Krebsnachsorge. Folgende Termine sind vorgesehen: Ab 9. Januar jeweils donnerstags von 17 bis 17.45 Uhr und von 17.45 bis 18.30 Uhr unter Leitung von Silke Kallweit; ab 13. Januar jeweils montags von 9 bis 9.45 Uhr und 10 bis 10.45 Uhr unter Leitung von Gabi Wagener; von 20 bis 21 Uhr unter Leitung von Cornelia Ingenlath.