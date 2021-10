Fußball-Bezirksliga : Uedemer SV zieht TSV Weeze in den Abstiegskampf

Weeze Fußball-Bezirksliga: Gäste verlassen mit einem 3:1-Erfolg den letzten Platz. Der ersatzgeschwächte Gegner bleibt hingegen im freien Fall.

Der Uedemer SV hat mit einem 3:1 (1:0)-Erfolg beim TSV Weeze die Rote Laterne in der Fußball-Bezirksliga an den SV Walbeck abgeben können und sich auf Platz zwölf verbessert. Während die Gäste damit ihre Negativserie beendeten, befinden sich die Blau-Gelben aktuell im freien Fall. Die Mannschaft um Trainer Sebastian Steinhauer verlor bereits die vierte Partie in Folge und fiel auf Rang elf zurück. Der Vorsprung des TSV, der nach einem gelungenen Saisonstart zwischenzeitlich sogar die Tabelle angefuhrt hatte, auf die Abstiegszone beträgt nur noch zwei Punkte. Nach 23 Minuten brachte Tom Ebbing die Gäste nach einem Eckball in Führung. „Wir haben in der Kabine alles nochmals angesprochen und wollten mit mehr Leidenschaft und Willen in die zweite Hälfte“, sagte TSV-Coach Steinhauer nach der Partie.