Tennis : Zweite Verbandsliga: Uedem könnte oben mitspielen

GELDERLAND Tennis 2. Verbandsliga Herren 30: Uedemer TC – Blau-Weiß Wickrath (Sa., 14 Uhr). Auf sechs Gegner wird das Herren-30-Team aus Uedem in seiner ersten Verbandsligasaison treffen. Einer der Favoriten ist auch der erste Gegner für die Truppe um Mannschaftsführer Andrej Nitsche.

„Schon am Samstag wird sich herausstellen, ob wir in der Lage sind, oben mitzuspielen“, sagt Nitsche. Eigentlich geht er davon aus, aber die Richtung für die Saison wird das Resultat gegen Wickrath vorgeben. Weitere Favoriten wären Oberhausen und Düsseldorf-Wersten, die am 18. Mai schon der nächsten Gegner für Uedem sind. „Natürlich haben wir uns gegen Wickrath einen Sieg vorgenommen, auch wenn es durch die Verletzung von Gerwin Gruben schwerer geworden ist für uns. Aber wir sind alle top motiviert und unmöglich ist nichts in unserer ersten Verbandsligasaison.“ Verstärken konnten sich die Uedemer mit dem Niederländer Bas Barten, der an Position drei auflaufen wird.