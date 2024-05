Überraschungssieg in der Frauen-Niederrheinliga Fußballerinnen von Viktoria Winnekendonk zeigen ihre beste Saisonleistung

In trockene Tücher brachte den Sieg in der Nachspielzeit Vivian Tepaß mit ihrem Treffer zum 4:2-Endstand. „Wir waren den Essenerinnen in Moral und Mentalität klar überlegen. Die Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft und das beste Saisonspiel hingelegt. Das war ein guter Sonntag“, sagte Viktoria-Torwarttrainer Ingo Venhoven.