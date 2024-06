Klassenerhalt ist das Ziel Aufholjagd der Straelener C-Jugend soll Früchte tragen

„Mit dem Sieg gegen Bayer Uerdingen haben wir definitiv daran geglaubt, dass wir es schaffen können. Nach dem Spiel gegen Kleve wussten wir, dass wir die Klasse halten“, so van Zwamen, der sich in dieser Saison vor besondere Herausforderungen gestellt sah. „Wir haben von Beginn an damit zu kämpfen gehabt, dass wir in der Breite einen nicht so qualitativ guten Kader hatten. Viele Neuzugänge haben gemerkt, dass der Unterschied zwischen Leistungsklasse und Niederrheinliga zu groß ist. Das hat sich in den Ergebnissen widergespiegelt.“