Tennis : TV Winnekendonk findet sich mit dem Abstieg ab

Winnekendonk (stemu) Erste Tennis-Verbandsliga der Herren 60: TK 78 Oberhausen - TV Winnekendonk 5:4 (3:3). Die inzwischen dritte 4:5-Niederlage der Saison ist für Winnekendonks Herren 60 besonders ärgerlich.

Wieder mal fehlte – und diesmal gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf – das nötige Quäntchen Glück. Dadurch ist die Tabellenkonstellation vor dem finalen Spieltag am 29. Juni derart ungünstig, dass das Team um Mannschaftsführer Jürgen Völlings als einer von drei Absteigern so gut wie fest steht. „Wir hätten sowohl gegen Baumberg wie auch jetzt gegen Oberhausen gewinnen müssen, um die Liga zu halten“, sagt Völlings. „So aber geht es für uns im kommenden Jahr in der Zweiten Verbandsliga weiter.