Handball-Landesliga : SV Straelen bestraft Blackout des Lokalrivalen

Straelen Verdienter 29:24-Heimsieg gegen den TV Issum. Gäste sind kurz vor und nach der Pause von der Rolle und stecken vorerst im Tabellenkeller fest.

Innerhalb von zwei Minuten rannten die Handballer des TV Issum im Landesliga-Derby beim SV Straelen in ihr Verderben. In der 28. Minute eines bis dahin völlig offenen Spiels hatte Matthias Leenings mit einem seiner insgesamt zwölf Tore den Anschlusstreffer zum 10:11 erzielt. „Dann haben wir für kurze Zeit vollkommen den Faden verloren“, ärgerte sich TVI-Coach Oli Cesa über einen Halbzeitstand von 10:15. Die Gäste brauchten weitere zehn Minuten, um sich von diesem Schock zu erholen. Zu spät, um die Niederlage noch abzuwenden. Unter dem Strich hatte der SV Straelen mit 29:24 die Nase vorn.

Vor dem Issumer Blackout hatten sich die beiden Lokalrivalen ein intensives Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Die Führung wechselte regelmäßig. Nach dem 6:6 übernahm das Team von SVS-Coach Dietmar Beiersdorf das Kommando, konnte sich auf 10:6 absetzen, auch weil es SVS-Keeper Jesper Kirking gelang, seinen Kasten für zehn Minuten sauber zu halten. Issum zeigte sich zunächst unbeeindruckt, blieb seiner Linie treu. „Wir wollten uns aussichtsreiche Wurfpositionen erarbeiten und den Straelener Mittelblock meiden. Solange wir uns an diese Vorgabe gehalten haben, waren wir im Geschäft“, so Cesa.

In den zwei Minuten vor der Pause und in den zehn Minuten danach hielt man sich jedoch nicht an die Marschroute. Der SV Straelen ließ sich nicht zweimal bitten. Joey Sonnen in Tor- und Nermin Rufatovic in Spiellaune bauten den Vorsprung nach dem Seitenwechsel bis auf 24:16 aus. Auch wenn der TVI sich nicht hängen ließ und im Anschluss noch einmal alles versuchte, um die Wende herbeizuführen, war die Entscheidung gefallen. „Hinten raus haben wir ein wenig den Schwung verloren, Issum fast noch einmal ins Spiel kommen lassen“, so Straelens Trainer Dietmar Beiersdorf.