Handball : TV Issum unterliegt den „Wölfen“

Issum (stemu) Handball-Landesliga der Männer: HC Wölfe Nordrhein II – TV Issum 31:27 (15:11). Issums Handballer trafen in Duisburg auf hochmotivierte Gastgeber, die sich mit Max Molsner und dem ehemaligen Zweitligaspieler David Breuer aus ihrer ersten Mannschaft verstärkten.

Zu Beginn der ersten Hälfte hatte der TVI in der Defensive noch nicht den richtigen Zugriff. Dadurch konnten die Wölfe gleich einen kleinen Vorsprung herausspielen. „Erst später hatten wir das besser im Griff und uns für die zweite Hälfte noch mal richtig was vorgenommen“, sagte Trainer Oli Cesa. „Aber dann haben wir uns gleich nach dem Seitenwechsel zwei, drei Fehler zuviel geleistet, die unsere Gegner sofort genutzt haben.“

In der Folge liefen die Issumer diesem Rückstand hinterher. Zu einer erfolgreichen Aufholjagd sollte es allerdings nicht reichen. „Der Gegner war einfach etwas besser. David Breuer hat die jungen Spieler gut in Szene gesetzt.“ Die Issumer hatten keinen Grund, Trübsal zu blasen. Sie hatten noch mal eine ordentliche und kämpferische Leistung geboten und hätten in der Tabelle nach oben sowieso nichts mehr ausrichten können.