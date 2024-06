Glänzende Jugendarbeit Mädchen auf Erfolgskurs: TV Issum feiert den nächsten Aufstieg

Da hat die Handball-Abteilung des TV Issum ganze Arbeit geleistet. Gleich zwei Mädchen-Mannschaften gehen in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse des Handball-Verbandes Nordrhein an den Start – das hat’s zuvor noch nicht gegeben. Nachdem sich die von Werner Konrads trainierten B-Juniorinnen bereits für die Regionalliga qualifiziert hatten, legten die C-Juniorinnen (Jahrgänge 2010 und 2011) jetzt unter Regie des Trainer-Duos Mareike Kleinmanns und Sven Niewerth nach. Die Mannschaft, die in der abgelaufenen Oberliga-Saison Platz sechs belegt hatte, lief anschließend in drei Qualifikationsturnieren zu großer Form auf.