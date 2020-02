Handball : TV Issum feiert Sieg der Moral

Issum (him) Handball-Landesliga der Frauen: TV Issum – Turnerschaft Lürrip 29:24 (14:12). Da hat sich der TV Issum aber schon einmal ganz viel Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschafft.

Dabei standen die Zeichen zunächst ganz und gar nicht auf Heimsieg. Die Turnerschaft kam wesentlich besser aus den Startlöchern und lag nach sieben Minuten mit 7:2 in Führung. Doch in der ersten Auszeit wählte der Issumer Trainer Werner Konrads offenbar die richtigen Worte. Die Blau-Weiß stabilisierten sich sofort in der Abwehr und strahlten auch in der Offensive wesentlich mehr Gefahr aus. In der 18. Minute gelang der Ausgleich zum 9:9, bis zur Pause verschaffte sich der TV Issum einen Zwei-Tore-Vorsprung. Auch in der zweiten Halbzeit erlebten die Zuschauer am Vogt-von-Belle-Platz ein spannendes Spiel, in dessen Schlussphase die Blau-Weißen auf die Siegerstraße einbogen.