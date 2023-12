Handball-Landesliga TV Issum entscheidet das Derby glatt für sich

Doch Straelen kämpfte sich zurück. Als Joey Sonnen in der 50. Minute auf 23:27 verkürzte, kam noch einmal ein Hauch von Spannung auf. „Die Chance war da, doch leider haben wir sie nicht genutzt, während Issum den Ball selbst bei angezeigtem Zeitspiel irgendwie im Tor untergebracht hat“, so ­Floeth. „Wir haben es am Ende gut über die Zeit gebracht“, zeigte sich sein Gegenüber Harry Mohrhoff mit dem Resultat zufrieden. Während der TV Issum sich mit diesem Sieg in die Winterpause verabschiedet hat, müssen die Grün-Gelben in der kommenden Woche noch einmal ran – in einem klassischen Vier-Punkte-Spiel gegen den SC Bottrop.