Handball TV Issum setzt auf den Nachwuchs und nimmt neuen Anlauf

Werner Konrads gehört zu den Handball-Urgesteinen am Niederrhein. Und so einer, der in jungen Jahren für den OSC Rheinhausen in der Bundesliga im Einsatz war und später als Spieler und Trainer etliche Erfolge feiern durfte, denkt auch im Alter von inzwischen 71 Jahren nicht daran, die Flinte ins Korn zu werfen. Erst recht nicht nach einem Abstieg, den die Handballerinnen des TV Issum in der abgelaufenen Landesliga-Saison nicht verhindern konnten.