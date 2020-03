Handball : Rückschlag im Abstiegskampf

Issum (him) Handball-Landesliga der Frauen: MTV Rheinwacht Dinslaken – TV Issum 27:15 (14:8). Der TV Issum hat die große Gelegenheit verpasst, sich vorzeitig in Richtung gesichertes Mittelfeld absetzen zu können.

In der zweiten Hälfte änderte sich nicht viel am Geschehen auf dem Parkett. Die Dinslakenerinnen blieben am Drücker und ließen sich die Chance nicht nehmen, den Kontakt zum rettenden Ufer wieder herzustellen. „Keine Spielerin hat ihre Normalform erreicht. Und die Abwehr hat unsere Aushilfstorhüterin Sandra Konrads im Stich gelassen“, bemängelte Werner Konrads nach der Partie. Der TV Issum hat jetzt nur noch drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und muss den Blick weiterhin nach unten richten. Am kommenden Sonntag folgt das Derby gegen den TV Aldekerk III.