Handball-Landesliga : Oliver Cesa: „Von Anfang bis Ende richtig gut“

Issum Der TV Issum feiert beim SC Bottrop, der einige Tage zuvor gegen den SV Straelen für eine faustdicke Überraschung gesorgt hatte, einen 30:17-Erfolg. Die Mannschaft ist wieder bereit für den Titelkampf.

Oliver Cesa hat mit seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen einige Rückschläge verkraften müssen. Doch am Sonntag durfte der Trainer des Handball-Landesligisten TV Issum wieder einmal vollauf zufrieden sein. „Das war von Anfang bis Ende eine richtig gute Leistung“, sagte Cesa, nachdem die Blau-Weißen beim SC Bottrop einen ungefährdeten 30:17 (17:5)-Auswärtssieg gefeiert hatten.

Der abstiegsgefährdete Gastgeber, der noch am Dienstag den Issumer Lokalrivalen SV Straelen völlig unerwartet mit 24:23 geschlagen hatte, durfte nur wenige Minuten lang von der nächsten Überraschung träumen. Der SC Bottrop ging zunächst mit 2:0 in Führung. „Danach verlief das Spiel aber nur noch in eine Richtung. Hinten hat unser Torwart Carsten Pattberg gehalten, was zu halten war. Und vorne haben wir konsequent unsere Chancen genutzt“, so Cesa.