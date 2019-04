Handball Landesliga : TV Issum: Erst punkten – dann grillen

Eine „volle Hütte“ erwarten die Handballer des TV Issum (hier Mark Zell) beim Heimspiel gegen TV Walsum-Aldenrade. Foto: Norbert Prümen (nop)

Issum Am Samstag wird nach den Heimspielen der beiden Landesligavertreter mit den treuen Anhängern gemeinsam gefeiert.

In Issums wird auch in dieser Saison die Tradition der vergangenen Jahre fortgesetzt, zumal am Samstag beide Teams zuhause spielen: Nach der Party der Issumer Handballmänner wird die aktuelle Spielzeit bei Grillfleisch und Getränken mit den Fans gemeinsam ausklingen.

Unabhängig davon, dass anschließend für beide Mannschaften noch ein Auswärtsspiel ansteht, wird es auch tatsächlich etwas zu feiern geben. Die Frauen haben trotz zeitweilig höchst bedrohlicher Lage den Klassenerhalt sicher und die Männer nach holprigem Saisonstart doch noch ihren Rhythmus gefunden, der zum Abschluss der Heimspiele auch noch anhalten soll.

Info Zahlen und Fakten zu beiden Spielen: TV Issum Frauen: Platz 10, 21:23 Punkte, 492:480 Tore, Differenz: + 12 HSG Hald/Mehrh/Isselb: Tabellenletzter, 11:33 Punkte, 421:524 Tore, Differenz: - 103 Spielbeginn: 16.45 Uhr TV Issum Herren: Tabellenplatz 4, 31:17 Punkte, 685:619 Tore, Differenz: + 66 TV Walsum-Aldenrade: Platz 10, 16:32 Punkte, 586:671 Tore, Differenz: + 15 Spielbeginn: Sa., 18.45 Uhr

Handball-Landesliga Frauen: TV Issum – HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg (Sa., 16.45 Uhr). Das Team von Werner Konrads ist inzwischen zwar „gerettet“ und wird in der Landesliga verbleiben können, aber dass jetzt das Tabellenschlusslicht zu Gast sein wird, dürfte noch einmal die Kräfte mobilisieren, weitere Punkte einzufahren. Das Hinspiel wurde klar mit 29:16-Toren gewonnen und gerade nach den zuletzt erfolgreichen Auftritten wäre alles andere als ein weiterer Sieg enttäuschend.

„Wir wollen den Flow der letzten Spiele in die abschließenden beiden Begegnungen mit hineinnehmen“, sagt der Trainer. Dabei interessiert ihn – wie schon in der gesamten Saison – die tabellarische Lage eher weniger.

„Wir müssen unser Spiel machen und den eigenen Leistungsanspruch erfüllen, egal, wo der Gegner in der Tabelle steht. Es sind noch ein paar Punkte zu vergeben und für uns ist die Saison noch nicht abgeschlossen. Außerdem wollen wir uns von unserem treuen Publikum mit einer ordentlichen Leistung verabschieden.“ Die personelle Lage dazu ist noch etwas unklar, voraussichtlich wird es aber Unterstützung aus der zweiten Mannschaft geben.

Handball-Landesliga Männer: TV Issum – TV Walsum-Aldenrade (Sa., 18.45 Uhr). An das Hinspiel, das seinerzeit in Duisburg mit 23:26 verloren ging, hat Trainer Oli Cesa nicht gerade gute Erinnerungen. „Wir haben damals eine desolate zweite Halbzeit gespielt. Das darf uns jetzt natürlich nicht wieder passieren. Wir haben definitiv was gut zu machen.“ Und das nicht nur wegen der Pleite in der Hinrunde, sondern vor allem, weil es der letzte Auftritt vor eigenem Publikum ist. Da hängt die Messlatte vor erwartet voller Hütte besonders hoch. Entsprechend motiviert erwartet Cesa sein Team, das auf den mit Knieproblemen pausierenden David Linssen verzichten muss, ansonsten aber wohl komplett wird auflaufen können.

„Walsum braucht zwar noch Punkte, zumal es eventuell noch eine Relegation geben könnte, von der die sicher nicht betroffen sein wollen. Aber wir wollen natürlich zuhause noch mal eine ordentliche Leistung zeigen und zwei Punkte einfahren.“ Und das, obwohl es für den TVI tatsächlich um nichts mehr geht. Bleibt nur zu hoffen, dass alle die Osterpause gut überstanden haben und trotzdem noch konzentriert in die letzten beiden Saisonspiele gehen können.