Handball: TV Issum geht mit dünnem Polster ins Saisonfinale

Issum Handball-Verbandsliga Frauen: Der TV Issum bezwang die Zweitvertretung des TV Lobberich mit 29:26 (14:11).

Das Saisonfinale in der Verbandsliga der Handballerinnen hat es im Abstiegskampf noch einmal in sich. Bereits vor dem Heimspiel gegen Lobberich stand der TV Issum unter Druck: Dinslaken hatte am Abend zuvor überraschend deutlich (30:20) Anrath geschlagen, was für Werner Konrads Team bedeutete, mindestens ein Unentschieden erreichen zu müssen, um in der Tabelle vor Dinslaken bleiben zu können. Doch die Issumerinnen machten es besser und besiegten den TV Lobberich II. Damit steht das Konrads-Team mit einem Polster von zwei Punkten weiter auf einem Nichtabstiegsplatz. "Dank einer vor allem vorne kämpferischen und engagierten Leistung und sicher auch durch die Unterstützung der Zuschauer haben wir einen am Ende verdienten Sieg eingefahren", sagt Konrads.

In der ersten Hälfte war die Begegnung von einem Auf und Ab geprägt. Zunächst gingen die Issumerinnen in Führung, sahen sich dann einem Drei-Tore-Rückstand gegenüber, den sie aber bis zur Pause erneut drehen konnten. "Die offensive Abwehr hat nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten", erklärt Konrads. Nach der Umstellung der Defensive klappte das besser, aber auch vorne hielten sich die Erfolge noch in Grenzen. Man habe ein paar Chancen liegen gelassen und diese Defizite in der Kabine angesprochen. Nach dem Seitenwechsel konnte der TVI in der Abwehr Bälle erobern und sich durch Tempogegenstöße leicht absetzen. Aber dieses intensive Spiel kostete Kraft. Konrads reagierte, wechselte stärker durch und stellte jetzt teilweise auf "Mann"-Deckung um. Das brachte die Gäste aus dem Konzept und auf der Issumer Seite etwas Ruhe ins Spiel. So konnten die Issumerinnen die Führung ins Ziel retten und die zwei so wichtigen Punkte unter Dach und Fach bringen.