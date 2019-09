Handball : Issumer Mini-Aufgebot hält nur eine Halbzeit lang mit

Handball-Landesliga der Männer: DJK Styrum 06 – TV Issum 32:22 (11:13). Dem selbst ernannten Titelfavoriten aus Styrum haben die Handballer des TV Issum nur eine Halbzeit lang Paroli bieten können.

Die knappe Halbzeitführung war daher auch durchaus verdient, die DJK konnte sich kein Übergewicht in eigener Halle erspielen. In der zweiten Hälfte machte sich dann allerdings das Manko der Issumer bemerkbar: Cesa war mit nur acht Spielern angereist, der Kader also arg dezimiert. Während die Mülheimer munter durchwechselten und dabei nichts an Qualität einbüßten, rieben sich die Gäste immer mehr auf.