Handball : TV Issum wahrt seine weiße Weste

Issum Handball-Landesliga: Verdienter 28:24-Heimsieg gegen Turnerbund Oberhausen. Nach Roter Karte gegen Hanno Tebart verlor die Mannschaft zwischenzeitlich den Faden.

Handball-Landesligist TV Issum verlor für gut zehn Minuten die Orientierung. Dabei war im Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten Turnerbund Oberhausen zunächst alles nach Plan gelaufen. Die Blau-Weißen bestimmten in der heimischen Sporthalle am Vogt-von-Belle-Platz das Geschehen und lagen nach 17 Minuten mit 9:4 in Führung. Wenig später allerdings sah Hanno Tebart nach einem Foulspiel die Rote Karte. Und urplötzlich lief beim Gastgeber überhaupt nichts mehr zusammen. Der Gegner erzielte sechs Treffer in Folge und verabschiedete sich mit einer 11:10-Führung in die Kabine.