Handball : Abstiegskandidat bestraft überheblichen Auftritt des TV Issum

Issum Handball-Landesliga: Issumer Männer verlieren mit 21:25 beim TB Oberhausen. Ersatzgeschwächtes Frauen-Team der Blau-Weißen ist beim TV Anrath chancenlos.

Handball-Landesligist TV Issum hat zur Abwechslung wieder einmal sein anderes Gesicht gezeigt. War Trainer Oliver Cesa im bisherigen Verlauf der neuen Saison durchweg zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge gewesen, so konnte diesmal davon keine Rede sein. Beim Abstiegskandidaten Turnerbund Oberhausen, der zuvor alle Spiele verloren hatte, waren die Blau-Weißen nur ein Schatten ihrer selbst und kassierten eine 21:25 (12:16)-Niederlage.

„Das war fast schon eine blamable Leistung. Solch ein Auftritt lässt sich nur mit reiner Überheblichkeit erklären. Auf der anderen Seite hat uns der Gegner gezeigt, was sich mit Einsatz und Leidenschaft erreichen lässt“, sagte der TVI-Coach nach der Begegnung. Zur pomadigen Issumer Spielweise gesellte sich auch noch ein fahrlässiger Umgang mit den Chancen. So verwarfen die Gäste drei Siebenmeter und ließen speziell von den Außenpositionen gute Möglichkeiten ungenutzt. Cesa: „Wir sind schwach gestartet und waren dann nicht mehr in der Lage, den Schalter umzulegen.“