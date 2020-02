Handball : TV Issum lässt Chance auf große Überraschung aus

Issum (him) Handball-Landesliga der Männer: TV Issum – DJK Styrum 25:33 (16:14). Das Endergebnis klingt nach einer glatten Angelegenheit für den Tabellenführer aus Mülheim, der unaufhaltsam in Richtung Verbandsliga eilt.

Doch die Wahrheit ist: Der TV Issum bot dem Topfavoriten in der heimischen Halle am Vogt-von-Belle-Platz über weite Strecken Paroli und verpasste die Chance auf eine große Überraschung.

Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Blau-Weißen, die mit einem Erfolg vielleicht sogar noch einmal für etwas Spannung im Kampf um die Meisterschaft hätten sorgen können, ein mehr als gleichwertiger Gegner. Vorne nutzte die Mannschaft um Trainer Oliver Cesa ihre Chancen aus dem Spiel heraus mit der nötigen Konsequenz. Und nach anfänglichen Problemen stellte sich auch die Issumer Abwehr immer besser auf die Aktionen des Tabellenführers ein. Das große Manko: Am Siebenmeterpunkt spielten die Nerven den Issumer Schützen einen Streich. Kurz vor der Pause scheiterten Sven Krahl und Marc Hoehner mit ihren Versuchen – ansonsten hätte sich der Gastgeber mit einem verdienten Vier-Tore-Vorsprung in die Pause verabschiedet.

Nach dem Seitenwechsel blieb der TV Issum am Drücker und erhöhte zunächst sogar auf 18:14. Doch mit zunehmender Spieldauer schlichen sich Nachlässigkeiten im Abschluss ein. So etwas bestraft eine Topmannschaft wie die DJK Styrum, die allmählich für die Verbandsliga planen kann, sofort. In der 44. Minute lag der Gastgeber letztmals in Führung (23:22). Dann sorgte der Titelaspirant innerhalb von zehn Minuten mit sechs Toren in Folge für klare Verhältnisse. „Wegen der dünnen Personaldecke hat uns am Ende auch die Kraft gefehlt. Styrum hat verdient gewonnen, das Ergebnis ist aber zu deutlich“, meinte Cesa.