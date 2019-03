Fußball : Spielabsage: SV Straelen muss nachsitzen

Straelen (him) Die Regionalliga-Kicker des SV Straelen haben am Wochenende eine unfreiwillige Pause eingelegt. Die Mannschaft traf sich am Samstag um 12 Uhr zu einer lockeren Trainingseinheit in einer Soccerhalle in Nettetal.

Schlusslicht TV Herkenrath hatte zuvor das vorgesehene Meisterschaftsspiel absagen müssen, weil der Rasen in der Belkaw-Arena in Bergisch-Gladbach wegen des Dauerregens der vergangenen Tage zurzeit unbespielbar ist.