Tennis im Gelderland TC Blau-Weiß Veert vor dem Aufstieg

Der TC Blau-Weiß Veert hat seine Siegesserie in der Zweiten Tennis-Verbandsliga der Herren 70 fortgesetzt. Die Mannschaft behielt im Heimspiel gegen den Mellinghofer TV souverän mit 6:0 die Oberhand und steht mit jetzt 8:0-Punkten an der Tabellenspitze. Der Aufstieg ist damit greifbar nahe, zumal der TC Veert in seinen verbleibenden beiden Partien gegen den Fünften Solinger TC (Dienstag, 13 Juni) und beim noch sieglosen Schlusslicht TC Gerresheim (Dienstag, 15. August) vor lösbaren Aufgaben steht.