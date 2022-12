Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen Nachwuchs des TV Aldekerk droht Aus in der Zwischenrunde

In der abgelaufenen Saison hatten die A-Juniorinnen des TV Aldekerk noch zum elitären Kreis der besten vier Mannschaften gezählt, die im „Final Four“-Turnier die Deutsche Meisterschaft unter sich ausmachten. Diesmal droht dem Nachwuchs der Grün-Weißen bereits in der Zwischenrunde das Aus. Der von René Baude trainierte ATV-Nachwuchs musste sich am Sonntag zum Auftakt auch in der Höhe verdient mit 23:32 (11:14) gegen den Frankfurter HC aus Brandenburg geschlagen geben. Da am letzten Spieltag auch der Nachwuchs des TSV Bayer 04 Leverkusen eine Nummer zu groß sein dürfte, sind die Chancen auf das Viertelfinale schon jetzt auf ein Minimum gesunken. Der amtierende Deutsche Meister war im anderen Spiel der Gruppe 1 bereits am Freitag mit einem 23:18 gegen den Thüringer HC gestartet.