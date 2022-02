Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Yvonne Fillgert muss wieder einmal improvisieren

Der TV Aldekerk – hier Rückraumspielerin Mariel Beugels (Mitte) – wird trotz aller Schwierigkeiten versuchen, in Bremen den ersten Saisonpunkt zu holen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Die Vorbereitung des TV Aldekerk auf das Gastspiel in Bremen steckte voller Tücken. Dennoch hat sich das Schlusslicht einiges vorgenommen.

In der Zweiten Handball-Bundesliga der Frauen gibt‘s nur schwere Aufgaben. Daran hat sich Aufsteiger TV Aldekerk, der immer noch auf das erste Erfolgserlebnis wartet, längst gewöhnt. Diesmal ist es allerdings nicht in erster Linie die Stärke des Gegners, die den Grün-Weißen Kopfschmerzen bereitet. Gastgeber SV Werder Bremen belegt aktuell Platz 13 und ist damit noch in den Abstiegskampf verwickelt. Unter normalen Umständen hätte sich der ATV, dessen Formkurve zuletzt deutlich nach oben tendierte, durchaus berechtigte Hoffnungen auf eine Überraschung machen können. Doch von normalen Bedingungen sind die Aldekerkerinnen derzeit weit entfernt.

„An einen regulären Trainingsbetrieb war zuletzt kaum zu denken“, sagt Teammanager Georg van Neerven und verweist auf die übersichtlichen Gruppen. Yvonne Fillgert hatte nie den vollen Kader zur Verfügung – die Trainerin wird auch am Samstag in Bremen reichlich experimentieren müssen, um eine konkurrenzfähige Mannschaft aufstellen zu können. Carina Schütten und Puck Verlinden fallen weiterhin verletzt aus. Rückraumspielerin Mariel Beugels fehlte ebenso im Training wie Regisseurin Fabienne Huppers, so dass bei den Übungseinheiten Kreativität gefragt war. Doch damit nicht genug. Auch im Tor fehlten die Stammkräfte aus beruflichen Gründen. Wer in Bremen zwischen den Pfosten steht, ist noch offen.

„Die Voraussetzungen sind nicht gut, wir hatten mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen“, sagt van Neerven. „Werder Bremen geht zudem mit Rückenwind in die Partie, weil sie am vergangenen Samstag bei den Füchsen Berlin einen Punkt entführt haben.“