Dritte Handball-Liga TV Aldekerk wittert nach dem Ende der Negativserie Morgenluft

Dem TV Aldekerk ist es in der Dritten Handball-Liga der Männer am Samstag endlich gelungen, sich von einer beklemmenden Last zu befreien. Nach einer Niederlagen-Serie über mehrere Wochen konnte die Mannschaft ihren zweiten Saisonsieg feiern. Nach einer überragenden Vorstellung gewann das Team von Trainer Tim Gentges gegen die TSG Haßloch souverän mit 40:30. Die Erleichterung war den Spielern nach der Partie deutlich anzumerken. Aufgrund des besseren Torverhältnisses kletterte der ATV in der Tabelle auf den drittletzten Platz und hat nun nur noch zwei Punkte zu einem Nichtabstiegsplatz gutzumachen.