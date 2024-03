Hohe Hürde für Handball-Drittligisten TV Aldekerk möchte als Außenseiter überraschen

Am Samstag um 19.30 Uhr steigt in der Vogteihalle die Partie gegen das Spitzenteam HSG Hanau, das in der abgelaufenen Saison die Süd-West-Staffel gewinnen konnten. Die Hanauer stehen momentan auf Platz fünf und zählen gemeinsam mit der SG Saarlouis und der HSG Rodgau Nieder-Roden zu den drei Verfolgern, die dem Tabellenzweiten HSG Krefeld noch die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Zweiten Liga vermiesen können, auch wenn der Rückstand für die Gäste bereits stattliche sechs Punkte beträgt.