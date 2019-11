Handball : Starkes Comeback und ein gutes Bauchgefühl

Bonn/Aldekerk Handball-Regionalliga: TSV Bonn – TV Aldekerk 26:30 (13:16). Nach vier sieglosen Spielen präsentiert sich Grün-Weiß stark verbessert.

Der ATV riss das Geschehen sofort an sich und lag nach sechs Spielminuten bereits mit 3:0 in Führung. Die Gastgeber zeigten sich davon nicht sonderlich beeindruckt, und spielten, wie Wallrath es ausdrückte, unaufgeregt ihr Spiel weiter. Früh wechselte Röhrig den Torwart aus, die Bonner lagen nach 15 Minuten mit 9:8 in Führung. Zeit für Wallrath, Gesprächsbedarf anzumelden und die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch zu legen. „Unser Angriffsspiel hatten wir auf eine 6:0-Deckung der Bonner abgestimmt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie in einer offensiver 5:1-Deckung gegen uns agieren würden. Da musste das Spielsystem neu justiert werden“, erklärte der ATV-Coach. Die Maßnahme zeigte Wirkung – mit einer 16:13-Führung gingen die Gäste vom Niederrhein in die Pause.