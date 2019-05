Handball : Am Mittwoch Spitzenhandball in der Vogteihalle

Am Mittwoch Spitzenhandball in der Vogteihalle

Aldekerk TV Aldekerk – VT Kempen (Mi., 19 Uhr). Vor dem Wochenende war das so nicht absehbar: Das Lokalderby zwischen dem TV Aldekerk und VT Kempen wird das Spitzenspiel der Bundesligaqualifikation und bringt möglicherweise schon eine Vorentscheidung im Kampf um den Platz für den direkten Einzug ins Oberhaus der weiblichen A-Jugendlichen.

Kempen kommt als Tabellenführer der Fünfergruppe in die Vogteihalle und wird mit Sicherheit auch viele Fans mitbringen. So darf man mit Spannung auf dem Feld und ordentlich Stimmung auf der Tribüne rechnen. Spielerisch und taktisch wird René Baude seine Mannschaft im Abschlusstraining am Dienstag auf die Gäste einstellen.