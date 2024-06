Flammender Appell TV Aldekerk: „Erwartungshaltung steigt, Engagement sinkt“

Der TV Aldekerk ist dabei, sich für die Zukunft zu positionieren. Einen Vorgeschmack bekamen die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung in der Mensa der Robert-Jungk-Gesamtschule geliefert. So ergeben sich bereits jetzt einige Änderungen im Vorstand. Vorsitzender Arno Färbers bleibt als Kapitän an Bord und wurde für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter Carsten Hilsemer stellte sich nicht mehr zur Wahl. Markus Mund wurde von der Versammlung für zwei Jahre zum Nachfolger bestimmt.