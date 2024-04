Dritte Handball-Liga Die Chance: TV Aldekerk kann Abstiegszone endlich verlassen

Der Gegner hat am vergangenen Spieltag mit einem Punkt weniger auf dem Konto die rote Laterne vom ATV übernommen. Und eines steht fest: Alibis zählen am Samstag nicht. Das Ding muss gewonnen werden. Noch so eine Schlappe, wie zuletzt bei der saftigen Niederlage in Ratingen, darf sich der ATV im Kampf um den Klassenerhalt nicht erlauben, aber das weiß die Gentges-Truppe selber am besten.