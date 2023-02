Zweite Liga aktuell zu teuer TV Aldekerk will den Titel, aber nicht den Aufstieg

Das Gipfeltreffen in der Dritten Handball-Liga der Frauen zwischen Tabellenführer TV Aldekerk und dem punktgleichen Verfolger SG Kirchhof hat echten Endspiel-Charakter. Wegen des knappen Erfolgs im Hinspiel haben die Grün-Weißen momentan die Nase vorn. Doch das zählt am Samstag ab 16 Uhr nicht mehr, wenn eine Vorentscheidung im Kampf um die Westmeisterschaft fällt. „Wir wollen zwar den Tabellendritten 1. FC Köln nicht vergessen, gegen den beide Teams noch antreten müssen. Aber dieses Spitzenspiel haben wir uns verdient“ sagt ATV-Trainer René Baude. „Ich rechne mit einer engen Partie, genau wie im Hinspiel werden Kleinigkeiten am Ende den Ausschlag geben.“