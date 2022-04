Handball : ATV-Nachwuchs vor dem Einzug ins Finalturnier

Kerken Viertelfinale um die DM der A-Juniorinnen: Gastgeberinnen gewinnen Hinspiel gegen Frankfurter HC auch in der Höhe verdient mit 28:18.

Der TV Aldekerk steht kurz vor dem Einzug ins „Final Four“-Turnier, in dem der Deutsche Handball-Meister der A-Juniorinnen ermittelt wird. Die Mannschaft gewann am Samstag in der Vogteihalle das Viertelfinal-Hinspiel gegen den Frankfurter HC mit 28:18 (15:8) und reist damit am kommenden Wochenende mit einem komfortablen Zehn-Tore-Vorsprung im Gepäck nach Brandenburg.