TV Aldekerk landet Transfer-Coup Rückraumpower aus Georgien – ein Nationalspieler für den TV Aldekerk

In knapp drei Wochen wird’s ernst. Am Samstag, 31. August, startet der TV Aldekerk beim TuS Opladen in sein drittes „Abenteuer Dritte Handball-Liga“. Die nötige Kondition bringen die Männer von Trainer Tim Gentges bereits mit. Aktuell arbeiten die Grün-Weißen am spielerischen Feinschliff. Am Wochenende gab’s die ersten Testspiele. Gegen den niederländischen Spitzenclub Bevo HC Panningen verlor der ATV mit 24:31, gegen den ambitionierten Regionalligisten VfL Gladbeck sprang ein 25:23-Erfolg heraus. Die wichtigsten Informationen zum Stand der Vorbereitung im Überblick.