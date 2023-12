Dritte Handball-Liga TV Aldekerk bleibt im Tabellenkeller

Mit einem Spielstand von 12:12 ging es in die Pause. Nach Wiederanpfiff erzielte Maxi Tobae in der 36. Minute das 15:14 – es sollte sich um die letzte Führung des TV Aldekerk an diesem Abend handeln. Wetzlar dominierte fortan das Spiel, setzte sich mit drei Toren Vorsprung ab und brachte den Sieg ungefährdet über die Zeit. Einmal mehr wurde deutlich, dass der Aldekerker Kader in der Breite nicht stark genug besetzt ist. um beispielsweise auf einen Ausfall von David Hansen entsprechend reagieren zu können. Der überragende Julian Mumme alleine konnte an diesem Abend den Karren nicht aus dem Dreck ziehen.