Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen ATV-Mädchen verabschieden sich aus dem Bundesliga-Rennen

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeberinnen wohl auch den Glauben an die Wende in der Kabine gelassen, so dass die Geschichte des zweiten Durchgangs schnell erzählt ist. Jana Marseille hatte noch den Treffer zum 14:16 erzielt, danach wurde die Übermacht der Gäste dann auch messbar. Baude wechselte viel, seine Mannschaft fand nicht mehr in die Partie zurück. Der Thüringer HC traf fast nach Belieben. Elf Minuten nach Wiederanpfiff lagen schon zehn Tore zwischen beiden Teams (20:30), am Ende waren es deren 13. „Thüringen war spielerisch besser und hat leidenschaftlicher agiert“, sagte René Baude. „Der Sieg geht deshalb unter dem Strich auch in der Höhe vollkommen in Ordnung.“