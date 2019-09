Handball : Kleiner Rückschlag für den TV Aldekerk

Die Aldekerker Mädchen – hier Insa Weisz – lieferten in Leipzig über weite Strecken eine starke Vorstellung, die am Ende aber nicht belohnt wurde. Foto: ja/Lutz Nebel

ALDEKERK Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen: Der Nachwuchs der Grün-Weißen muss sich beim HC Leipzig unglücklich mit 24:25 (13:14) geschlagen geben. Die Chance auf die Zwischenrunde ist nach wie vor groß.

Jetzt lagen die beiden Mannschaften Schulter an Schulter und boten den Zuschauern einen harten Fight um die Tabellenführung in der Gruppe. Kurz vor dem Ende waren es dann Kleinigkeiten und vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung der Unparteiischen, die den Ausschlag gaben. Baude, der in Emma Molderings, Insa Weisz und Torhüterin Leonie Röskes seine stärksten Akteurinnen hatte, versuchte 50 Sekunden vor dem Abpfiff noch, mit einer Auszeit Ruhe ins Spiel zu bringen. Doch konnte er den Ballbesitz der Gastgeberinnen nicht verhindern, der Lara Seidel dann zum Siegtreffer verhalf.

Die letzten beiden Partien in der Vorrunde, die über das Weiterkommen entscheiden, finden jetzt am Wochenende, 16. und 17. November, in der Kerkener Vogteihalle statt. Die Chancen der Grün-Weißen auf den Einzug in die Zwischenrunde stehen trotz der knappen Niederlage in Leipzig ausgezeichnet. Ein Sieg gegen den Nachwuchs des AMTV Hamburg, den man schon in Hamburg mit 30:27 geschlagen hat, sollte reichen, um Platz zwei zu sichern.