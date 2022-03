Handball-Regionalliga : Ein herber Dämpfer im Titelrennen

Kerken Der TV Aldekerk muss sich beim MTV Dinslaken überraschend mit 30:35 geschlagen geben. Die Mannschaft profitiert damit nicht vom Ausrutscher des Tabellenführers interaktiv Handball aus Ratingen.

Der TV Aldekerk hat am Sonntag die große Chance verpasst, seine Position im Kampf um die Meisterschaft in der Handball-Regionalliga zu verbessern. Bereits am Samstag hatte sich Tabellenführer interaktiv Handball aus Ratingen völlig überraschend eine 20:25-Niederlage beim Vorletzten SG Langenfeld eingehandelt. Doch die Mannschaft um Trainer Nils Wallrath machte es keinen Deut besser und hatte beim MTV Rheinwacht Dinslaken mit 30:35 (12:19) das Nachsehen. Lachender Dritter im Bund der Titelkandidaten ist der TV Korschenbroich, dessen Heimspiel gegen TV Rheinbach wegen Coronafällen abgesagt werden musste.

Die Aldekerker erwischten einen Blitzstart und lagen nach gerade einmal sechs Minuten mit 4:1-Toren vorne. Alles schien in die erwartete Richtung zu laufen. Doch von wegen – mit einem 8:1-Lauf zogen die Gastgeber, getragen von einem lautstarken und emotionalen Publikum, innerhalb von sieben Minuten auf 9:5 davon. Der MTV spielte wie aus einem Guss und baute die Führung weiter aus, während beim ATV alles schief lief, was nur schieflaufen konnte. Die Mannschaft war völlig von der Rolle. Beim Stand von 19:12 wurden die Seiten gewechselt.

In der verbleibenden Spielzeit ließ im Gefühl des sicheren Sieges bei den Hausherren offensichtlich die Konzentration etwas nach. Die Gäste betrieben etwas Ergebniskosmetik, ohne den Erfolg des MTV Dinslaken noch gefährden zu können. Beim Stand von 35:30 pfiffen die Schiedsrichter die Partie in der Douvermann-Halle ab.

„Trotz allem sollte man jetzt nicht vergessen, dass wir in der laufenden Saison mit etlichen Spielen unser Publikum begeistern konnten. Nur, weil wir hier eine Schlappe kassiert haben, sollte man nicht unser Gesamtpaket in Frage stellen“, so Wallrath. Immerhin gab es am Rande zwei gute Nachrichten: Winter-Zugang Sjuul Rutten gab sein Debüt im Aldekerker Trikot als Linksaußen und trug sich zweimal in die Torschützenliste ein. Tim Gentges konnte erstmals nach seiner langen Verletzungspause sporadisch eingesetzt werden.