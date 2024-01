Dritte Handball-Liga Kein Lohn für einen großen Kampf

Es hat nicht ganz gereicht. In der ersten Halbzeit lieferte sich Abstiegskandidat TV Aldekerk mit dem Tabellenvierten HG Saarlouis einen völlig offenen Schlagabtausch. Nach der Pause begeisterte die Mannschaft die Zuschauer in der Vogteihalle mit großem Kampfgeist. Doch unter dem Strich sprang eine 28:33 (15:16)-Niederlage heraus. Die Mission Klassenerhalt in der Dritten Handball-Liga müssen die Grün-Weißen erwartungsgemäß gegen schwächere Gegner in Angriff nehmen.