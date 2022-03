Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Das allerletzte Aufgebot verliert das Kellerduell

Kerken TV Aldekerk kann nach dem 26:36 beim MTV Heide für die Dritte Liga planen. Der ersatzgeschwächten Mannschaft geht in der Schlussphase die Puste aus.

Schon beim Abschlusstraining der Aldekerkerinnen am Freitagabend war klar, dass die Mannschaft in Schleswig-Holstein vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe stehen dürfte. Trainerin Yvonne Fillgert hatte noch die Krankmeldung von Kapitänin Svenja Rotwinkel entgegennehmen müssen. Zwar meldeten sich auf der anderen Seite Puck Verlinden und Torhüterin Tugce Cengiz wieder zurück. Doch insgesamt musste der Aufsteiger mit dem allerletzten Aufgebot die rund 500 Kilometer weite Reise antreten.

Das Häuflein der Aufrechten kämpfte und hatte in der Anfangsphase in der Sporthalle Hemmingstedt durchaus auch Vorteile. Mit zunehmender Spieldauer forderte die dünne Personaldecke jedoch ihren Tribut. Mit dem Treffer zum 8:7 übernahmen die Gastgeberinnen erstmals die Führung und bauten diese bis zum Seitenwechsel kontinuierlich aus. Vor allem der Aldekerker Defensive fehlte an diesem Nachmittag die Stabilität. Der Gegner ging mit einem beruhigenden Sieben-Tore-Vorsprung in die Kabine.