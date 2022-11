Gute Leistung im Derby der Dritten Handball-Liga : Der TV Aldekerk ärgert den Spitzenreiter

Die Fans des TV Aldekerk feuerten die Mannschaft in der seit Wochen ausverkaufen Halle leidenschaftlich an. Foto: Norbert Prümen

Kerken Der Neuling liefert sich vor 700 Zuschauern beim 30:32 mit der HSG Krefeld über weite Strecken einen Schlagabtausch auf Augenhöhe und begeistert seine Fans.

Schon lange vor dem Anpfiff war in der Aldekerker Vogteihalle am Dienstagabend kein Platz mehr frei. Die zahlreichen Fans waren in bester Stimmung und erwarteten ein mitreißendes Derby in der Dritten Handball-Liga. Und sie wurden nicht enttäuscht. Aufsteiger TV Aldekerk gelang es erneut, einen der großen Favoriten in der Klasse zu ärgern und vor enorme Probleme zu stellen. Am Ende musste der ATV eine knappe 30:32 (15:16)-Niederlage gegen den Spitzenreiter HSG Krefeld hinnehmen.

Beide Teams starteten erwartungsgemäß sehr motiviert in die Partie. Mit hohem Tempo ging es von Tor zu Tor. Und in der Abwehr legten die Kontrahenten eine ordentliche Härte an den Tag, die von den Unparteiischen toleriert wurde. Auch eine frühe Zeitstrafe nach nur 50 gespielten Sekunden sprach für den besonderen Kampfgeist der Aldekerker Mannschaft. Ebenso brachte die Unterzahl das ATV-Spiel nicht ins Wanken. Der Aufsteiger bot dem Top-Team Paroli. Kleine Fehler bei der Defensivarbeit wurden von Schlussmann Paul Keutmann ausgebügelt – und schnelle Gegenstöße über die Außenbahnen in Tore verwandelt.

Info Die Statistik zum Spiel des TV Aldekerk TV Aldekerk Keutmann, Schoemakers, van Hall - Linden (3), Rutten (3), Julian Mumme (10), Hansen (1), Küsters, Gentges (1), Upietz, Plhak (9/2), Görden (2), Grützner, Jonas Mumme (1) HSG Krefeld Hasenforther, Bartmann, König - Krings (13), Klasmann, Schneider (4), Noll (3), Athanassoglu (3), Braun, Kaysen (3), Jagieniak (4), Dommermuth, Obranovic (2), Bitzen, Mircic Zuschauer 700 (ausverkauft)

Nach 13 Minuten gelang es den Aldekerkern zum ersten Mal, durch Spielmacher Julian Mumme mit 8:7 in Führung zu gehen. Doch durch den ebenso gut aufgelegten HSG-Mittelmann Merten Krings glichen die Gäste wieder aus. Zur Pause hatte der Favorit aus Krefeld die Nase wieder knapp vorne. Er ging mit einem 16:15-Vorsprung in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel verpassten es die Aldekerker zunächst, an die überzeugende Leistung der ersten Hälfte anzuknüpfen. Durch überhastete Abschlüsse und Unaufmerksamkeiten in der Abwehr zog der Tabellenführer mit fünf Toren davon, was den Aldekerker Spielertrainer Tim Gentges veranlasste, eine Auszeit zu nehmen. Das hatte Erfolg.

Julian Mumme (am Ball) war mit zehn Treffern der erfolgreichste Spieler des Neulings ATV. Foto: Norbert Prümen

Tatsächlich kämpften sich die Grün-Weißen, getragen von den lautstarken Fans, wieder zurück ins Spiel. Durch Paraden von Keutmann und zwei schnellen Gegenstößen verkürzte der Gastgeber auf 22:24. „Wir hätten in diesen ersten Minuten nach der Halbzeit mehr Disziplin gebraucht“, sagte der Aldekerker Coach nach der Partie. „Gegen solche Spitzenmannschaften muss man über die ganze Spielzeit abliefern und darf sich keine Patzer erlauben, wenn man punkten will.“ Seiner Mannschaft gelang es nicht mehr, das Spiel zu drehen. Das lag auch daran, dass es dem ATV nicht gelang, den Krefelder Merten Krings, der mit 13 Treffern der überragende Akteur war, zu stoppen.