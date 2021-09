Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : ATV verliert auch die Heimpremiere

Kerken Zweite Handball-Bundesliga der Frauen: Vor rund 200 Zuschauern in der Vogteihalle ist Aufsteiger TV Aldekerk gegen Werder Bremen chancenlos und unterliegt mit 20:31. Die starke Torhüterin Tugce Cengiz verhindert ein Debakel.

Spätestens jetzt wissen die Spielerinnen des TV Aldekerk, dass die Zweite Handball-Bundesliga kein Zuckerschlecken wird. Eine Woche nach der 24:35-Niederlage in Lintfort ging am Sonntag auch die Heimpremiere daneben. Zwar verbrachten rund 200 Zuschauer in der Kerkener Vogteihalle einen unterhaltsamen und kurzweiligen Nachmittag. Doch Grund zum Jubeln hatten am Ende nur die Gäste vom SV Werder Bremen, die einen verdienten 30:21 (15:10)-Erfolg feierten.