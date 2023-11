Dritte Handball-Liga Der TV Aldekerk kann einfach nicht gewinnen

Es ist wie verhext – der TV Aldekerk kann in der Dritten Handball-Liga einfach nicht gewinnen. 50 Minuten lag die Mannschaft am Sonntagabend im Spiel beim Tabellendritten HSG Rodgau Nieder-Roden in Führung. Doch am Ende stand das Schlusslicht beim 32:33 (18:17) wieder mit leeren Händen da. Dabei wäre ein Remis ein mehr als vertretbares Ergebnis gewesen. Aber es sollte nicht sein. Und es ist sicherlich leichter gesagt, als getan, die Partie abzuhaken und den Fokus auf den nächsten Spieltag zu legen. Der Vorletzte TSG Haßloch tritt am kommenden Samstag, 18. November, 19.30 Uhr, zum Duell der Kellerkinder in der Vogteihalle an.