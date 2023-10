Dritte Handball-Liga Stehender Applaus für den Verlierer

Lang anhaltende Beifallsbekundungen kommen häufiger vor, aber nach einer Niederlage sind sie eher ungewöhnlich. Was sich am Freitagabend nach dem Abpfiff eines mitreißenden Handballspiels zwischen den Drittligisten TV Aldekerk und HSG Krefeld in der Vogteihalle abspielte, war mehr als ungewöhnlich. Rund 800 Zuschauer erhoben sich nach der 33:38 (16:14)-Niederlage des Gastgebers geschlossen von ihren Plätzen, spendeten viel Applaus und feierten mit minutenlangen Gesängen den kämpferischen Auftritt ihrer Lieblinge, die sich gegen einen übermächtigen Gegner zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hatten. Nach nunmehr acht Niederlagen in neun Spielen haben sich in anderen Hallen zwischen Anhängern und ihrer Mannschaft schon ganz andere Szenen abgespielt – dafür eine „Eins plus“ für das Aldekerker Publikum.