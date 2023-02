Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen Starker Auftritt beim Titelverteidiger

Vor ihrem letzten Auftritt in der laufenden Bundesliga-Saison hatten sich die A-Juniorinnen des TV Aldekerk fest vorgenommen, Titelverteidiger TSV Bayer 04 Leverkusen in dessen eigener Halle etwas zu ärgern. Dieses Unterfangen ist geglückt. Am Ende wurden die Gastgeberinnen ihrer Favoritenrolle zwar mit einem 31:20 (11:11)-Erfolg gerecht. Doch die Aldekerker Mädchen präsentierten sich über weite Strecken der Partie auf Augenhöhe und verlangten dem Gegner, der auch in der laufenden Saison zum engsten Kreis der Titelanwärter zählt, alles ab. „In Leverkusen haben wir in den ersten 30 Minuten unseren besten Handball gespielt und als Mannschaft eine sehr starke Leistung geliefert“, sagte Aldekerks Trainer René Baude.