Dritte Handball-Liga Der TV Aldekerk startet die Aufholjagd

Sieben Siege sollen es in der Rückrunde werden, um die Klasse in jedem Fall zu halten. So lautet zumindest die Rechnung von Tim Gentges, Trainer des Handball-Drittligisten TV Aldekerk. Der Anfang ist gemacht. Mit einer taktischen Meisterleistung gelang den Grün-Weißen im ersten Spiel des neuen Jahres der erste Sieg. Völlig verdient und ungefährdet setzte sich die Gentges-Truppe beim Tabellenzwölften mHSG Friesendorf-Hochdorf II mit 27:24 (13:8) durch und untermauerte damit, dass sie bereit für eine erfolgreiche Aufholjagd in Sachen Klassenerhalt ist.