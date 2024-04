Dritte Handball-Liga der Frauen TV Aldekerk: Meisterfeier wird zur Abschiedsparty

Wenn die Aldekerker Drittliga-Handballerinnen am Samstagabend zum letzten Saisonspiel in die Vogteihalle rufen, gibt es für die Mannschaft genug Anlass zum Feiern. In erster Linie die erneute Meisterschaft in der Gruppe Nord-West, die in überzeugender Manier wieder an den Niederrhein geholt werden konnte und bereits frühzeitig feststand. Dazu sind die Grün-Weißen das derzeit punktbeste Team aller vier Drittligastaffeln und mit nur einer Saisonniederlage auch nach Zahlen unbestritten spitze.